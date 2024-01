Si schianta contro un palo: ragazza finisce in ospedale

La giovane ha perso il controllo della vettura.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi in via del Lavoro, a Santa Maria Capua Vetere. Una ragazza, a bordo di un’automobile si è schiantata contro un palo. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: la giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della vettura, per poi impattare contro il palo. Sul posto i vigili urbani ed anche l’ambulanza del 118 che ha poi condotto la conducente in ospedale.