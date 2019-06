RAVISCANINA – Un giovane di Raviscanina è rimasto coinvolto, nel pomeriggio di ieri, in un bruttissimo incidente. L’uomo stava percorrendo la provinciale 149 quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato lungo la carreggiata. L’auto è andata quasi completamente distrutta, mentre il conducente è rimasto ferito. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, i sanitari gli hanno riscontrato una frattura della gamba e diverse contusioni.