Si sente male mentre fa jogging in via Falcone: soccorso dai vigili e dai sanitari del 118

E’ accaduto oggi pomeriggio: fortunatamente si è trovata a transitare una pattuglia della polizia locale che, immediatamente e unitamente ai presenti, ha provveduto a soccorrere l’uomo

MARCIANISE Un uomo di circa 78 anni ha accusato un malore, oggi pomeriggio intorno alle 18.30, mentre era intento ad allenarsi in via Falcone, strada frequentata da tante persone che quotidianamente fanno jogging. In quel momento, fortunatamente, l’area era piena di frequentatori e, tra l’altro, si è trovata a transitare una pattuglia della polizia locale che, immediatamente e unitamente ai presenti, ha provveduto a soccorrere l’uomo. Sul posto è anche giunta una unità del 118 che gli ha prestato le prime cure mediche. Per fortuna, pare che l’uomo si sia poi ripreso e tutto si sarebbe risolto per il meglio.