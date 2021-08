Sindaco aspira ad un comune Covid-free: dopo i tamponi a prezzi “pop”, arriva l’ambulatorio mobile per potersi vaccinare

CELLOLE – Dopo le postazioni per effettuare i tamponi ad un prezzo più che modico, in occasione

degli spettacoli dell’Arena dei Pini il cui accesso richiede il greenpass, il Sindaco del

Comune di Cellole, Guido Di Leone, ha portato sul litorale Domizio un’altra iniziativa lodevole:

i vaccini in tour per un comune Covid-free.

Questa è la novità che interesserà cittadini (e non) che vorranno effettuare il vaccino

contro il covid-19 nei giorni 17 e 18 agosto a bordo di un ambulatorio mobile attrezzato

per ogni evenienza. L’ambulatorio mobile sosterà nei suddetti giorni, dalle 17:00 alle

22:30, presso il parcheggio dell’Arena dei Pini e non sarà necessaria alcuna

prenotazione.

Sarà necessario, esclusivamente, essere in possesso di tessera sanitaria valida.

“Un altro grande traguardo raggiunto per il nostro territorio. La sicurezza dei nostri

cittadini e dei nostri turisti per noi è di primaria importanza e stiamo facendo tutto

quanto è in nostro potere per assicurarla. Invito tutti ad approfittare dell’occasione e a

tutelare sempre con maggior attenzione la salute propria e degli altri” – dice il primo cittadino.