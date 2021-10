Sindaco denuncia esponente della Lega

SAN FELICE A CANCELLO – (Fabio Gagliardi) Questo pomeriggio il Sindaco Giovanni Ferrara si è visto costretto a denunciare la Dott.ssa Antonella Lettieri (esponente della Lega) per diffamazione nei suoi confronti. Tramite una dichiarazione stampa, la Lettieri accusava il primo cittadino di utilizzare per fini personali e familiari i monopattini in dotazione al comune. Ferrara, per amor di cronaca, tiene a precisare che il monopattino avvistato nei pressi della sua abitazione è di sua proprietà. Ci ha, infatti, inviato, oltre che la foto del monopattino anche una copia dello scontrino che attesta la paternità del mezzo. Ecco le sue dichiarazioni: “non ho mai denunciato un cittadino San Feliciano, ma in questa occasione mi sono sentito costretto, oltre che per difendere me e la mia famiglia, anche per tutelare l’operato di questa Amministrazione da parte di chi ha come movente il solo scopo di far politica”.