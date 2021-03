Sindaco positivo al COVID. Dipendenti comunali sottoposti al tampone

VILLA DI BRIANO – Il sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte è risultato positivo al coronavirus. I primi sintomi febbrili si sono manifestati domenica sera ed allora il primo cittadino si è posto in isolamento fiduciario: “Nonostante ad un primo tampone fossi risultato negativo – ha fatto sapere il primo cittadino – ho preferito continuare l’isolamento fino a conferma del secondo tampone molecolare, del quale ho ricevuto esito positivo. Ho avuto solo nei primi giorni sintomi febbrili ma fortunatamente nulla di preoccupante. Ora sto bene“.

“Purtroppo il mio ruolo istituzionale comporta contatti quotidiani e continui con tante persone – aggiunge Della Corte – ed il rischio per un sindaco è indubbiamente alto, nonostante tutte le precauzioni adottate. Per questo motivo rinnovo l’invito ai cittadini di rispettare tutte le regole, non prendere sotto gamba la situazione, in quanto il virus è tra noi e potrebbe infettarvi nella maniera più inaspettata. Oggi è deceduta una ragazza di soli 34 anni a Villa Literno per Covid. Ci stringiamo alla sua famiglia. Questo ci fa capire che ormai il virus, mutando, sta diventando più pericoloso“. I tamponi eseguiti sui dipendenti del municipio hanno dato esito negativo.