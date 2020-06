Situazione critica a CASAPESENNA: spazzatura, puzza e topi

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino

CASAPESENNA – Sono ormai diverse settimane che in alcune strade di Casapesenna non si ritira la spazzatura. E gli accumuli di immondizia con questo caldo ovviamente rendono irrespirabili le strade e sono richiamo irresistibile per topi che si annidano famelici per banchettare tra i rifiuti. Il Sindaco si è giustificato dicendo che è in corso un avvicendamento tra le imprese di pulizie, ma intanto la situazione diventa sempre più insostenibile. Non esiste solo l’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, ma con questo caldo anche gli accumuli di spazzatura possono essere ricettacolo di diverse malattie. Insomma, da queste parti la finestre si tengono sempre chiuse: la sera per non inalare i fumi dei roghi tossici e di giorno per non essere essere travolti dai miasmi dell’immondizia che non viene ritirata da settimane.