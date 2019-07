Smantellata la banda dello spaccio in villa comunale. Sesto arresto a SAN NICOLA LA STRADA

MARCIANISE/SAN NICOLA LA STRADA – Con quello di ieri salgono a sei gli arresti per droga eseguiti, in questo mese di luglio, dai carabinieri della Compagnia di Marcianise presso l’emiciclo della villa comunale di San Nicola La Strada.

Infatti, nella tarda serata di ieri, i militari della Sezione Operativa di Marcianise, durante un predisposto servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanza stupefacente, DIALLO Saliou, cl. 91, del Senegal, in Italia senza fissa dimora. I militari dell’Arma, al termine di un accurato e prolungato servizio di osservazione, hanno bloccato il citato DIALLO mentre cedeva gr. 1.14 di “Hashish” ad un occasionale acquirente. Sottoposto a perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di ulteriori gr. 0.9 della medesima sostanza stupefacente, oltre alla somma contante di € 35,00, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato, verrà giudicato rito direttissimo oggi, 26 luglio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su disposizione dell’a.G. Informata dal citato reparto che procede.