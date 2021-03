S.MARIA C.V. ALLE ELEZIONI. La Lega punta forte sul nome del notaio Matano. Civiche d’accordo, un primo tassello per sbloccare…

Da qualche settimana, l’ipotesi del noto professionista è in campo. Noi l’abbiamo affrontata solo oggi perché in un’eventuale candidatura del notaio potrebbe abitare anche lo sblocco del complicatissimo e arrovellatissimo tavolo di Caserta

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – E’ soprattutto la Lega, che a Santa Maria Capua Vetere è rappresentata ai massimi livelli, cioè dal coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni (a proposito, finita quella roba lì, quell’inciucione con il sindaco Antonio Mirra della prima commissione?), a spingere per il nome sicuramente autorevole del notaio Enrico Matano, che avrebbe dato anche la sua disponibilità a scendere in campo, incrociando anche il favore e la disponibilità dalle liste civiche prodotte dall’area Di Muro.

Per cui, questa determinazione, ripetiamo, ai massimi livelli provinciali e non solo locali, che la Lega sta mostrando sul nome di Matano, potrebbe anche diventare salutare per le altre candidature a sindaco nei comuni più importanti. Con la Lega a Santa Maria Capua Vetere, potrebbero essere Fratelli d’Italia e Forza Italia ad avere la titolarità di esprimere il nome dello sfidante principale di Carlo Marino.

Per il momento ci fermiamo qui, limitandoci a dare la fotografia di un fatto esistente e che, trattandosi di un comune importante e dall’altissimo peso specifico, è destinato a produrre giocoforza conseguenze negli equilibri provinciali della coalizione di centrodestra.