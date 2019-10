Soldi e documenti falsi in casa, 28enne passa dal carcere ai domiciliari

CASTEL VOLTURNO – Era stato accusato di possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione e spendita e circolazione di monete falsificate, V.I., 28enne di Castel Volturno, va ai domiciliari.

Nel luglio scorso, il giovane, a seguito di una perquisizione domiciliare ad opera della polizia giudiziaria venne trovato in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, 3 banconote contraffatte da 20 euro e diversi strumenti per la fabbricazione di documenti e targhe false e per questo fu arrestato.

Nel corso dell’udienza di convalida l’imputato ammise gli addebiti precisando che le banconote erano state ricevute da lui in un pagamento 10 anni prima. La mancata consapevolezza della falsità delle banconote al momento della ricezione ha permesso alla difesa di richiedere ed ottenere dal tribunale del Riesame di Napoli la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere a quello meno afflittiva degli arresti domiciliari.