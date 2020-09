Sorpresa a rubare al supermercato, 29enne denunciata

ARIENZO – Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri della Stazione di Arienzo, in quel centro, hanno deferito in stato di libertà per furto una ventinovenne di Castellammare di Stabia (NA), già nota alle forze dell’ordine.

La donna è stata bloccata da un militare dell’Arma libero dal servizio e dalla cassiera di un supermercato della zona mentre stava cercando di allontanarsi con 23 barattoli da 900 gr. di Nutella ed altri dolci da forno, occultandoli sotto il passeggino dove trasportava la figlia minore.



La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.