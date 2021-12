Sorpresi a rubare in un deposito, arrestati in due

ORTA DIA TELLA – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise, durante il servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 38enne ed un 33enne della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di furto di pannelli di ferro asportati dal deposito di una ditta sita ad Orta di Atella. I militari dell’Arma li hanno sorpresi mentre caricavano, a bordo della vettura, 89 pannelli per un peso complessivo di circa 200 kg. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre gli arrestati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.