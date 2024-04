Sorpresi con un panetto di hashish tentano la fuga e investono un carabiniere: arrestati 2 giovanissimi

Avevano nascosto la droga in un casa diroccata.

BELLONA. Avevano nascosto un panetto di hashish da 100 grammi in una casa abbandonata ma sono stati sorpresi e fermati dai carabinieri della stazione di Vitulazio. E’ accaduto ieri sera in via Vittorio Emanuele a Bellona. Qui i due giovani, di 19 e 24 anni, in sella ad un Sh si erano recati in un’abitazione diroccata e nascosto la droga dietro ad un portone. Proprio lì li hanno sorpresi i carabinieri ed i due sono scappati via, investendo, nella fuga un militare che ha riportato lesioni alle gambe. I due ragazzi sono finiti ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.