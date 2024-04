IL NOME. Sorpreso a cedere cocaina al noto commerciante, spacciatore arrestato

Ha tentato di speronare l’auto dei carabinieri.

SANTA MARIA A VICO. E’ stato fermato mentre cedeva droga ad un noto commerciante della zona ed è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Maddaloni. Nei guai è finito Massimo Vigliotti che, a bordo di una Jeep, ha tentato di sfuggire ai militari speronando anche la loro auto. L’inseguimento da film, sulla Nazionale, era quasi da film, è terminato poco dopo e l’uomo è stato denunciato.

Il pusher Massimo Vigliotti, 52enne già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente bloccato mentre l’acquirente, accortosi della presenza dei militari dell’Arma, ha accelerato pericolosamente la marcia liberandosi della dose di cocaina appena acquistata, lanciandola dal finestrino dell’auto.

Subito dopo, allo scopo di guadagnarsi la fuga, ha violentemente speronato l’autovettura dei militari, danneggiandone vistosamente la parte anteriore sinistra. A nulla però è valso il pericoloso tentativo di allontanarsi, visto che la sua auto, a causa dell’urto, è rimasta bloccata sul posto. La droga, della quale aveva cercato di liberarsi è stata subito recuperata e sequestrata.

Il fuggitivo, un 58enne del casertano, anch’egli noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare. Lo stesso è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Caserta per la sanzione amministrativa relativa al possesso di sostanze stupefacenti.

Il

pusher, invece, è stato accompagnato in caserma dove è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.