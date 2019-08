Sorpreso a spacciare al rione Iacp, fugge in Cayenne e sperona i carabinieri. Preso. ECCO CHI E’

ORTA DI ATELLA – Inutile il tentativo di fuga di Vincenzo Barone, un 41enne di Orta di Atella già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della tenenza di Caivano per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo era in Via Atellana, nel Rione IACP. Notata la pattuglia si è messo alla guida di una Porsche Cayenne e si è dato alla fuga.



Nel corso dell’inseguimento, durante il quale ha anche speronato l’auto dei carabinieri, Barone ha lanciato dal finestrino un involucro contenente 14 bussolotti di eroina del peso complessivo di 14 grammi.Dopo averlo tallonato per molti chilometri i militari, grazie al supporto di una seconda pattuglia, gli hanno sbarrato la strada.Barone ha così tentato fuggire a piedi ma, vistosi accerchiato, ha aggredito uno dei militari con un pugno al torace.Bloccato e poi perquisito, il 41enne è stato arrestato. Nel suo veicolo rinvenuto un altro bussolotto contenente una dose di eroina.Positivo anche all’etilometro, dopo le formalità di rito, Barone è stato tradotto al carcere di Poggioreale.