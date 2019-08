IL NOME. Sorpreso a spacciare in strada. Arrestato pusher

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, guidati dal tenente Felice Izzo e dal maresciallo maggiore Giuseppe Aiello, in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Giancarlo Liardo, 37 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre, a bordo di uno scooter, cedeva con fare sospetto, un involucro al passeggero di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Alla vista dei Carabinieri che gli hanno intimato l’alt per un controllo, il conducente dello scooter ha subito cercato di scappare, disfacendosi, nel contempo, di una busta in cellophane risultata contenere 24 involucri contenenti stupefacente, di cui 20 del tipo crack del peso di 4,8 gr e 4 del tipo cocaina del peso di 1,1 gr.

L’uomo è stato raggiunto e bloccato. Lo stupefacente è stato sequestrato.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sottoporre altresì a sequestro, quale provento dell’attività illecita, la somma in contanti pari a euro 410,00.

L.G. è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.