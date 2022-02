Sorpreso con cocaina ed hashish mentre è ai domiciliari: guai per un 42enne

SESSA AURUNCA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Sessa Aurunca, nella notte tra lunedì e martedì, durante un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 42enne di Sessa, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo, intercettato dai militari dell’Arma mentre si aggirava con fare sospetto per le vie di quel centro storico, è stato sottoposto a controllo e, a seguito di perquisizione personale, trovato in possesso di un borsello contenente 9 dosi di cocaina del peso complessivo di 3,16 grammi, 66 dosi di hashish per un peso di 139 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il quarantaduenne è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.