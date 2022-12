Sorvegliato speciale di MADDALONI beccato a fare shopping nel centro di CASERTA

Sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo

MADDALONI/CASERTA – Sorvegliato speciale fermato mentre shopping. G.D., 35 anni di Maddaloni, già condannato a due anni per spaccio di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Maddaloni, nella circostanza veniva intercettato a spasso nella centralissima via Mazzini intento a fare le ultime compere di fine anno tra i negozi di lusso della città. Fermato e condotto presso gli uffici della Questura di Caserta dove, dopo gli atti di rito, veniva tratto in arresto per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

class="wp-block-image">