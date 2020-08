Sospeso il piano di dimensionamento di CASERTA, l’anno scolastico inizierà col vecchio del 2013. Niente fusione tra la De Amicis e il Giannone con la Sassi che ritorna alla sua scrivania

CASERTA – Come avevamo preannunciato qualche minuto fa in sede di lancio della notizia, siamo in grado ora di fornire ai nostri lettori qualche particolare in più su quello che è successo al Tar della Campania nella giornata odierna.

Nel dettaglio, il presidente della 4° sezione, con decreto presidenziale n. 1543/2020, ha accolto il ricorso cautelare presentato dall’Istitiuto Comprensivo De Amicis-da Vinci, rappresentato dall’avvocato Lina Ferrara e ha sospeso il piano di dimensionamento scolastico proposto dal Comune di Caserta nel novembre scorso e approvato dalla Regione Campania. Pertanto, allo stato, le scuole primarie del capoluogo partiranno seguendo il vecchio schema del precedente piano di dimensionamento del 2013 considerato che la prossima udienza collegiale è stata fissata al 16 settembre prossimo, quindi successivamente alla data di avvio del nuovo anno scolastico. “Siamo soddisfatti, per il momento, del risultato ottenuto. Tante erano le contraddizioni ed i vizi di legittimità che abbiamo palesato al collegio che ne ha recepito la portata e la fondatezza tanto da aver imposto all’amministrazione competente un riesame del piano impugnato”. Questo è quanto dichiara l’avvocato Lina Ferrara.