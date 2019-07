Sotto effetto di droga e alcol sulla Flacca. Denunciati 5 casertani

CASERTA/MARCIANISE/TEVEROLA – Controlli straordinari dei carabinieri a Gaeta, sul litorale della provincia di Latina, nell’ultimo weekend. Denunciati, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, un 29enne romano, fermato sulla Flacca, con una percentuale di quantitativo nel sangue pari a 2.34 grammi per litro; un 21enne di Caserta, con 0,60 g/l; e un 22enne di Teverola, con 0,55 g/l e un 35enne di Acerra (Napoli), con 0.57 g/l. Per tutti il ritiro della patente e il sequestro dei veicoli.

Inoltre, segnalati alle competenti Prefetture, per uso di marijuana, hashish e cocaina, un 23enne di Aversa, un 32enne di Formia (Latina), due 27enni residenti ad Itri (Latina) e Marcianise, un 21enne di San Cipriano d’Aversa.

I militari della locale stazione hanno complessivamente perquisito 66 autovetture, identificato 112 persone, di cui 11 gravate da precedenti di polizia, ed elevato 18 contravvenzioni.