Spaccano il finestrino e le rubano i regali ricevuti per il compleanno. Amara sorpresa per una ragazza

CASERTA – Ieri sera in via Paul Harris tra Caserta e San Nicola La Strada una ragazza ha avuto un’amara sorpresa. La giovane era uscita con le amiche per festeggiare il compleanno, scegliendo un bar della zona per concludere la serata. Al suo ritorno, però, ha trovato la sua Opel Grigia con il vetro posteriore destro spaccato. All’apertura della vettura, ha capito di essere stata derubata dei regali ricevuti poco prima, custoditi nel bagagliaio.

La giovane è tornata in lacrime dalle amiche. Nelle prossime ore, il fatto sarà denunciato alle forze dell’ordine.