Spaccia droga a CASERTA e dintorni, arrestato 18enne

Sorpreso con hashish e materiale per il confezionamento.

SAN PRISCO – Oggi a San Prisco, il personale della locale stazione ha tratto in arresto un 18enne del posto. Il giovane sottoposto a perquisizione domiciliare e personale è stato trovato in possesso di 21,7 gr. di hashish, un coltello con lama da 7 cm intrisa della medesima sostanza stupefacente, della somma contante di euro 155,00, di diverso materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.