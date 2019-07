Spacciatore arrestato su viale Carlo III: è giovanissimo

SAN NICOLA LA STRADA (red.cro.) – In San Nicola La Strada, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto Sow Mowov, cl. 99 del Gambia, in Italia senza fissa dimora. I militari dell’Arma , a seguito di accurato servizio di osservazione predisposto nell’emiciclo della villa comunale di quel comune, hanno bloccato il Mowov mentre prelevava dello stupefacente occultato nella vegetazione ivi presente. Nella circostanza i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gr. 6,7 di “Hashish” e gr. 4 di “Marijuana”. A seguito della conseguente perquisizione personale i carabinieri hanno inoltre rinvenuto, occultati all’interno di un borsello in possesso del Mowov, ulteriori gr. 5 di “Marijuana” e gr 2 “Hashish” L’arrestato, verrà giudicato con rito direttissimo