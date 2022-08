Spacciatore casertano “beccato” nel Salento e arrestato

CASERTA – L’operazione di controllo del territorio “Summer Storm” è stata dispiegata nel corso della notte dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Maglie con i colleghi delle stazioni di Poggiardo, Martano, Otranto e Maglie nei pressi delle discoteche della zona di Santa Cesarea Terme.

Sono stati tratti in arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti un 24enne residente in provincia di Caserta e una 17enne di Napoli: i carabinieri hanno trovato 117 pasticche di Mdma e 35 grammi di hashish.

Denunce a piede libero per un 37enne che aveva un manganello lungo quasi mezzo metro e un 36enne che guidava un’auto sopposta a sequestro amministrativo e a lui stesso affidata. Inoltre, sono stati denunciati per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (con contestuale ritiro della patente) 7 soggetti, di 61 ai 19 anni, mentre altri due sono stati deferiti per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti: si tratta di un 45enne che aveva anche tre grammi e mezzo di cocaina e di un 40enne.

Per guida sotto effetto di alcol, invece, sono state denunciate tre persone: un 29enne trovato con un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro di sangue e due donne, una di 25 e l’altra di 24 anni, con un tasso rispettivamente di 1,17 e 2,5 grammi per litro. Per tutti loro è scattato il ritiro della patente. Per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamenti sono stati deferiti, infine, due 52enni con ritiro della patente.

I militari impegnati nell’attività sono stati 40, a fronte di 154 persone e 132 veicoli controllati: 57 le contravvenzioni fatte per violazioni del Codice della strada e 12 le patenti ritirate.