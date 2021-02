AVERSA. Arrestato 41enne per spaccio di anfetamina. IL NOME

AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto, nella giornata di ieri, venerdì 5 febbraio 2021, Pasquale Marino di anni 41.

Gli operatori del Commissariato di P.S. di Aversa, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati connessi al traffico di stupefacenti, hanno individuato l’uomo mentre era in possesso di anfetamine, occultate sotto il sedile del suo veicolo. Sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 34 grammi di sostanza stupefacente nonché, nell’ambito della successiva perquisizione domiciliare, un bilancino di precisione per la pesatura degli stupefacenti.

L’uomo, già noto per analoghi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e, al termine degli atti di rito, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del giudizio di convalida.