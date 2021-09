Spaccio di cocaina su facebook e whatsapp, in 6 rischiano la condanna

CASERTA – Mancano solo le arringhe degli avvocati difensori e poi ci sarà la sentenza del giudice Carbone. Stiamo scrivendo di un’inchiesta sullo spaccio di droga tra Maddaloni, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada e Caserta.

Nel mese di luglio, nel corso della sua requisitoria, il pm della Dda Luigi Landolfi ha chiesto 12 anni di carcere per Giuseppe Sparaco, 41 anni di San Marco Evangelista; 12 anni per Antonio Leone, 41 anni di Recale; 18 anni per Immacolata Romanelli, 36 anni di Recale; 20 anni per Luigi Romanelli, 60 anni di Caserta; 16 anni per Daniela Massa, 34 anni di Caivano; 12 anni per Giuseppa Pascarella, 59 anni di Caserta. Tutti a processo con rito abbreviato.

L’indagine aveva coinvolto 26 persone. Lo spaccio riguardava soprattutto la cocaina e spesso le comunicazioni tra i pusher passavano pe Whatsapp e Messenger.