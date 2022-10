SPACCIO DI DROGA A CASERTA. Condanna per il fratello del ras Giovanni Capone, un altro uomo e una donna

S/ In due sono stati assolti perché il fatto non sussiste, hanno deciso i giudici

CASERTA – Agostino Capone, Giovanna Galletto e Marco Giglio sono stati condannati dalla seconda sezione penale collegiale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dove si trovavano a processo poiché accusati dello spaccio di droga, specificatamente hashish, noto nel gergo popolare come “fumo”.

Per il fratello di Giovanni Capone, ovvero colui che viene definito come l’uomo nel clan Belforte a Caserta, i giudici hanno deciso una condanna a sei anni di carcere. Tre anni, invece, per Galletto, cinque anni, infine, per Giglio.

Assolti Vincenzo Romano e Aniello Santonastaso

poiché, citando testualmente la sentenza, “il fatto non sussiste”.