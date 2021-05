Spaccio di droga a S. MARIA C.V. Arriva la condanna definitiva per Ferdinando Del Gaudio e Rocco Giordano

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (g.v.) È stata appena pronunziata sentenza dalla III sezione collegio C Tribunale Santa Maria Capua Vetere, presidente Rugarli, nei confronti di Ferdinando Del Gaudio e Rocco Giordano, imputati per associazione finalizzata allo spaccio e diverse ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente, hashish e cocaina. Il processo, celebrato a Santa Maria Capua Vetere, è una costola del giudizio abbreviato celebrato a Napoli dinanzi il Gup Imparato. Ferdinando del Gaudio , come promotore e capo del gruppo, difeso dagli avvocati Carlo De Stavola e Luca Viggiano, è stato condannato a 15 anni di reclusione. Rocco Giordano, difeso solo dall’avv. Luca Viggiano, in qualità di partecipe, è stato condannato a 5 anni.