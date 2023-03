SPACCIO DI DROGA. Carabinieri arrestano un 20enne in flagranza di reato nei pressi della villa comunale

Continua senza sosta la lotta allo spaccio di stupefacenti alle porte di Caserta

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della tarda mattinata odierna, in San Nicola la Strada, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un ventenne somalo, in Italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo nei pressi della villa comunale del largo rotonda proprio mentre cedeva ad un acquirente, quest’ultimo subito identificato e segnalato per la relativa sanzione amministrativa, una dose di hashish. Lo stupefacente recuperato è stato sequestrato.

L’arrestato

è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.Continua senza sosta la lotta allo spaccio di stupefacenti alle porte di Caserta. Solo nello scorso mese di febbraio i Carabinieri della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto, per il medesimo reato, di altre quattro persone.