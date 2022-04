Spara contro il rapinatore ma resta ferito alla testa nella colluttazione. Negoziante in ospedale, bandito in fuga

E’ accaduto intorno alle 13.15: il titolare del negozio di ricambi auto e moto, di 83 anni, è finito in ospedale nel tentativo di difendere l’incasso. La polizia sulle tracce del rapinatore.

RECALE Ha rubato l’incasso di circa 600 euro e spinto il titolare del negozio di ricambi auto e moto, di 83 anni, contro un’inferriata procurandogli una vistosa ferita alla testa. E’ accaduto intorno alle 13-15 in via Municipio a Recale. Il negoziante, alla vista del bandito aveva, tra l’altro, esploso un colpo dalla pistola scacciacani in sua dotazione, nel tentativo di impedire il colpo. Il rapinatore è poi riuscito a scappare e sulle sue tracce ci sono ora gli uomini del commissariato di Marcianise. L’anziano, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Marcianise.