Spari fuori al pub sul lungomare Camillo Federico dopo la rissa: 7 rischiano il processo

Fissata l’udienza predibattimentale

MONDRAGONE – Il sostituto procuratore Gionata Fiore ha disposto la citazione, per i sette coinvolti nella rissa della domenica della palme 2022 in viale Marechiaro sul lungomare Camillo Federico a Mondragone, dinanzi al giudice Giuseppe Meccariello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel mese di aprile per Giuseppe D’alterio, 27enne di Castel Volturno; Giuseppe D’Angelo, 28enne di Castel Volturno; Fabio Russo, 24enne di Mondragone; Antimo Buonanno, 25enne di Castel Volturno; Gennaro Cascarino, 27enne di Mondragone; Emilio Fiorillo, 29enne di Mondragone; Luca Basciotti, 28enne di Mondragone.

Cascarino, condannato, poi, a 7anni di reclusione per tentato omicidio, nel week della Domenica delle Palme 2022 in viale Marechiaro a Mondragone partecipò ad una rissa scatenata per futili motivi con un gruppo di ragazzi di Castel Volturno e poi per vendetta ritornò dai propri rivali esplodendo 8 colpi d’arma da fuoco verso la vettura dei ragazzi.

Le indagini avviate dagli uomini della Squadra mobile di Caserta e del commissariato di Castel Volturno, partirono dalla segnalazione di 4 persone ferite da colpi di arma da fuoco agli arti inferiori, presso il Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. I poliziotti nella vettura utilizzata dagli stessi per il trasporto in ospedale, una Fiat Panda, rinvennero frammenti di ogiva sul tappetino anteriore, un’ogiva deformata, numerose tracce di sangue e il lunotto posteriore infranto.