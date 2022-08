SPECIALE ELEZIONI. Uno per uno i nomi dei 45 candidati in Campania al maggioritario e al proporzionale di CINQUE STELLE

Giuseppe Conte capolista a Napoli, mentre ribadiamo la nostra posizione sulla questione Agostino Santillo, pressoché certo della rielezione e Antonio Del Monaco di cui, ci dispiace non poco, è pressoché certa, a nostro avviso, la sua non rielezione.

CASERTA (g.g.) Dei candidati di cinque stelle della Campania ci siamo ampiamente occupati nei giorni scorsi, confrontandoci anche vivacemente con l’uscente e difficilmente rientrante Antonio Del Monaco (clikka e leggi). Siccome però abbiamo deciso di utilizzare le giornate di ieri e quella odierna per ricapitolare tutti i candidati che correranno in Campania il prossimo 25 settembre e avendolo già fatto con quelli del centrodestra, compresi i partiti che lo compongono, con quelli del centrosinistra (idem come sopra), ora è la volta dei Cinque stelle.

CAMERA PROPORZIONALE

Per la centoduesima volta, vi ricordiamo che in Campania ci sono quattro collegi plurinominali che concorrono all’elezione dei deputati per Montecitorio, con metodo di ripartizione proporzionale. Due riguardano la circoscrizione di Campania1, quindi la città di Napoli e la sua provincia, o area metropolitana che dir si voglia, gli altri la circoscrizione di Campania 2 con il primo che schiera i candidati nel collegio di Caserta e Benevento e con il secondo che fa la stessa cosa per il collegio di Salerno e Avellino.

Nel primo collegio di Campania1, quello che assorbe buona parte della città di Napoli, capolista di Cinque stelle è l’ex premier Giuseppe Conte, seguito da Gilda Sportiello, la quale magari potrebbe beneficiare del fatto che Conte è candidato anche in altri collegi proporzionali italiani. E ancora Raffaele Bruno e Claudia Majolo.

Nel secondo collegio plurinominale napoletano della Camera, Cinque stelle presenta, come capolista, l’ex ministro all’Ambiente Sergio Costa, generale della Guardia forestale e, quindi, per effetto della cooptazione della stessa nell’arma dei carabinieri, generale Sergio Costa è divenuto della Benemerita. Dietro Costa si candida Teresa Manzo, Alessandra Caramiello e Carmela Di Lauro.

Portiamoci ora alla circoscrizione di Campania 2. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, nel nostro collegio, quello di Caserta e Benevento, elezione quasi sicura per il senatore uscente di Casapulla, Agostino Santillo, che ha vinto la concorrenza del deputato uscente Antonio Del Monaco il quale, rispetto a Santillo, avrebbe preso meno voti alle cosiddette parlamentarie. Usiamo il condizionale perché, come abbiamo pure scritto nei giorni scorsi la forma mentis, le modalità con cui Santillo ha vissuto il territorio, prima che nascesse Cinque stelle, lo hanno reso più adatto ad una ricerca dei voti somigliante, in questa circostanza, alle modalità utilizzate da quei partiti che secondo Grillo e i suoi avrebbero dovuto essere sfasciati, e che, invece, hanno completamente assorbito, nel metodo italians, quei giustizieri di cui è rimasto solamente un flebile miagolio. Gli altri tre candidati del collegio di Caserta e Benevento sono Enrica Alifano, l’uscente Giuseppe Buompane di Frignano che, se non andiamo errati, fu colui che, da totale sconosciuto, quale in effetti poi è rimasto nonostante i quasi cinque anni trascorsi in Parlamento, sbaragliò, distanziandoli di decine e decine di punti, sia Gennaro Oliviero, al tempo candidato del centrosinistra, che Massimo Grimaldi, candidati nel centrodestra, nel collegio, maggioritario, al tempo più ristretto, di cui facevano parte anche Sessa Aurunca e Carinola, cioè le roccaforti dei due consumati politici appena citati. Ultima Mafalda Broccoli.

Nel secondo collegio di Campania 2 (Salerno-Avellino) capolista Michele Gubitosa, seguito da Virginia Villani, Francesco Virtuoso, Alessandra Petrosino.

UNINOMINALI CAMERA MAGGIORITARIO

Sono quattordici i collegi camerali nei quali saranno eletti altrettanti deputati all’interno dei confini della Campania: 7 si trovano nel perimetro della circoscrizione di Campania 1 (Napoli e provincia), altri 7 nel perimetro della circoscrizione di Campania 2 (Caserta, Salerno, Benevento e Avellino).

Nel collegio di Giugliano, che comprende, ad esempio, anche tutti i Comuni dell’isola d’Ischia, Cinque stelle candida Antonio Caso. Entrando in città, nel collegio denominato Fuorigrotta, ma che abbraccia tutta l’area ovest di Napoli e non solo i Campi Flegrei, i grillini in lizza ancora con l’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa il quale, ricordiamo, facendo parte dei 15 scelti tra le polemiche da Giuseppe Conte e a cui è stato risparmiato l’incomodo delle parlamentarie, è stato fondamentalmente blindato con il posto di capolista nel secondo listino proporzionale della provincia di Napoli. Nel collegio n.3 che mette insieme tutto e il contrario di tutto (Vomero, Arenella, ma anche Secondigliano, Scampia, Piscinola, San Pietro a Patierno), il candidato è Dario Carotenuto. Nel collegio 4 di Casoria, che invece abbraccia tutta l’area di Napoli Nord, quindi Caivano, Cardito, Afragola, Frattamaggiore, Frattaminore, ecc., si candida Pasquale Penza. Nel collegio n. 5 di Acerra, area Nord est della provincia di Napoli con dentro Pomigliano e tanti altri comuni, il candidato di Cinque stelle sarà Carmela Auriemma. Attenzione: qualche giorno prima della scadenza del termine per la presentazione dei candidati, era girata voce che Giuseppe Conte, avendo saputo che Luigi Di Maio sarebbe sceso in campo al maggioritario per il centrosinistra, nel collegio comprendete la “sua” Pomigliano, si fosse persuaso della necessità di sfidarlo frontalmente candidandosi a sua volta nello stesso collegio. In effetti si trattava di un’indiscrezione non fondata che poi è divenuta totalmente inattuabile nel momento in cui il centrosinistra ha candidato ad Acerra e Pomigliano, Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso dalla camorra, Giancarlo Siani, schierando Di Maio nel collegio maggioritario di Fuorigrotta.

Nel sesto, denominato Somma Vesuviana con dentro tutto il Nolano, oltre che ad una porzione dell’area pericolosamente prospiciente al Vesuvio, Cinque Stelle schiererà Carmela Di Lauro. Mentre nel collegio contiguo numero 7 di Torre del Greco (Napoli Sud, penisola sorrentina ed altro ancora) concorrerà Gaetano Amato.

Per quanto riguarda Campania 2, iniziamo con il collegio 1, quello di Aversa, più altri 51 comuni della provincia di Caserta, in cui si candiderà proprio Giuseppe Buompane, cioè quello che battè Olivero e Grimaldi la volta scorsa. Come abbiamo visto Buompane si è candidato, seppur con un platonico numero 3, anche nella lista plurinominale proporzionale nel collegio di Caserta-Benevento. Nel collegio numero 2 denominato Caserta che raccoglie oltre alla città capoluogo altri 22 comuni tra cui Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, tutti quelli dell’Appia, Santa Maria Capua Vetere e Capua, il candidato di Cinque Stelle sarà Danilo Della Valle. Al collegio 3 Benevento-Matese in campo la deputata uscente Sabrina Ricciardi. Nel collegio 4 Avellino si schiera Michele Gubitosa, anche lui dentro anche ad una lista proporzionale. Nel collegio numero 5 denominato Scafati con tutto il sud salernitano, compreso la costiera amalfitana, si è candidata Virginia Villani. Nel collegio 6, cioè quello di Salerno, i grillini propongono Giuseppe Benevento. Infine, ultimo collegio maggioritario quello di Eboli, considerato una vera roccaforte del centrodestra, che Cinque stelle proverà a contrastare con Dario Vassallo.

SENATO PROPORZIONALE

Sempre per la centoduesima volta ricordiamo che mentre per la Camera dei deputati, in Campania insistono 4 collegi plurinominali proporzionali, suddivisi in parti uguali tra la circoscrizione di Campania1 e quella di Campania2, al Senato i collegi sono la metà, cioè due. E d’altronde se la nuova Camera dei deputati conterà su 400 eletti, e nell’aula di Palazzo Madama siederanno 200 eletti, oltre ai senatori a vita, che è tutta un’altra roba, ci sarà anche un perché.

Il primo collegio plurinominale del Senato assorbe la città di Napoli e tutta la sua provincia o area metropolitana. Cinque stelle schiera Domenica Mara Castellone, Luigi Nave, Vincenza Aloisio e Orfeo Mazzella. Nel “nostro” collegio di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, capolista sarà il ministro ancora in carica Stefano Patuanelli, che sarà coadiuvato, dagli altri tre candidati Anna Bilotti, Francesco Castiello e Felicia Gaudiano.

SENATO MAGGIORITARIO

E chiudiamo l’elenco con i candidati dell’uninominale per Palazzo Madama. I collegi sono complessivamente sette: quattro di questi sono annessi al collegio proporzionale di Napoli e provincia, altri tre a quello, sempre proporzionale, di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento.

Partiamo dai secondi, non dai primi, perché dentro c’è quello che interessa maggiormente qui da noi. Nel collegio 01 di Caserta che abbraccia precisamente tutto il territorio della provincia, si presenta il già citato Antonio Del Monaco, maddalonese, generale in pensione dell’Esercito e deputato uscente. Al numero 2 Benevento-Avellino si candida Maura Sarno, mentre al collegio uninominale senatoriale di Salerno, che è il numero 3, scende in campo Francesco Castiello.

Siccome al Senato non esistono le circoscrizioni perché la Costituzione italiana stabilisce che l’assemblea di Palazzo Madama venga eletta su base regionale (e non circoscrizionale), il progressivo dei numeri non riparte dall’inizio, ma prosegue. Pertanto il poker di collegi uninominali ricadenti nel perimetro di Napoli e provincia iniziano con il numero 4, cioè con quello di Fuorigrotta, Cinque stelle manda a combattere Ada Lopreiato. Nel collegio numero 5 Giugliano si è candidata Maria Domenica Castellone, anch’essa candidata anche al proporzionale, seppur in posizione non certo utile per ottenere l’elezione. Al collegio 6 di Torre del Greco, considerata roccaforte del centrodestra, anche per il numero molto ampio di piccole imprese del settore della manifattura preziosa e del turismo che vi operano, i grillini candidano Orfeo Mazzella, un altro che ha fatto squadra candidandosi anche al numero 4 del proporzionale a Napoli e provincia. Ultimo candidato dei 45 che Cinque stelle schiera tra collegi proporzionali e collegi maggioritari è Raffaele de Rosa, che si schiera nell’uninominale nel collegio di Acerra.