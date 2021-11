CASERTA – Tragedia fiorata, causa maltempo, a Caserta in uno dei sottopassi cittadini. Ha rischiato grosso l’automobilista la cui auto è rimasta intrappolata in un sottopasso della città che si è allagato a causa della bomba d’acqua che oggi si è abbattuta sulla nostra provincia. Da quanto si evince dalla foto che pubblichiamo sembrerebbe che solo per pochi centimetri sia riuscito ad uscire dall’abitacolo, probabilmente dal finestrino, e ad abbandonare la vettura riuscendo a mettersi in salvo.