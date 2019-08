Spiava la base Nato con un drone. Nei guai 38enne casertano

CASERTA – I carabinieri della Tenenza di Gaeta ieri hanno deferito in stato di libertà un 38enne della provincia di Caserta in quanto utilizzando un drone senza esserne autorizzato sorvolava l’area riservata, riprendendo ed acquisendo immagini di aree interne della base militare Pol Nato di Gaeta e dalla nave americana lì ormeggiata. Sorpreso dai militari mentre faceva atterrare il drone i militari hanno nell’immediatezza sottoposto a sequestro la strumentazione informandone i responsabili della base e l’autorità giudiziaria competente. Indagini sono in corso.