Sport in lutto. Addio al fischietto d’oro Luigi Frasso

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nello sport, addio al fischietto d’oro Luigi Frasso 83 anni. Si è spento un importante esponente del mondo dello sport, il famoso e stimato arbitro di serie A negli anni 68-69. Il dr Frasso ex funzionario dell’ASL Caserta è stato anche un importante arbitro di serie A, debuttò con la gara che vide contrapposte il Bologna ed il Cesena, per la cronaca era il 18 maggio del 1975, arbitro di serie A che diresse un match con Gianni Rivera e Giancarlo De Sisti. Frasso ha ricoperto anche il ruolo di Presidente regionale della categoria, sia in Campania che in Molise e per ben dodici anni, osservatore degli arbitri impegnati sia nella principale che nella cadetta serie del campionato di calcio italiano. Il “Fischietto d’Oro”, gli è stato attribuito come miglior direttore di gara in serie C, nel 1971. Frasso esordio Bologna-Cesena 3-2 (Età: 36 anni e 31 giorni), 09/05/1976 – Inter-Roma 2-0.