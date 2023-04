“Stai attenta ai tuoi figli”. La capo della famiglia chiacchierata minaccia 39enne e finisce sotto processo

In queste ore la vittima si è costituita parte civile

SAN FELICE A CANCELLO – In queste ore sta per iniziare un processo a carico di una donna di 70 anni, accusata di atti persecutori nei confronti di una madre 39enne.

Ci sarebbe stata una discussione tra le due donne, entrambe i residenti a San Felice a Cancello e vicine di casa, alla fine della quale tra settantenne avrebbe minacciato l’altra donna, con frasi del tipo “stai attenta ai tuoi figli“. Ma non solo, la 70enne, in modo da far capire che stava facendo sul serio, ha ricordato alla 39enne che lei fa parte di una nota famiglia che ha avuto diversi membri con problemi legati a precedenti penali. L’appartenenza a questo nucleo è stato parte delle parole pronunciate.

Una condotta che è stata ritenuta lesiva da parte della madre dei ragazzi che ha denunciato la donna.

In queste ore, la trentanovenne si è costituita parte civile nel processo che si sa per celebrare al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto della sua avvocato, la legale Rosa Piscitelli.