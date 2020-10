Stalking ai danni dell’ex fidanzata, Carabinieri pongono fine all’inferno

CARINOLA – Aveva reso la vita della donna al centro della sua mania un vero e proprio inferno, una sua ex fidanzata, come spesso accade in questi casi.

Per questo motivo un uomo, residente a Carinola, è stato denunciato con l’accusa di stalking.

Grazie al lavoro rapido e mirato svolto dai Carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Michele Ragozzino, al termine delle spedite indagini si è potuto mettere la parola fine a questi comportamenti opprimenti ai danni della ex compagna. Una storia d’amore finita male tra i due, con il rischio che la questione potesse diventare pericolosa. Per l’uomo è stata decisa la misura del divieto di avvicinamento alla sua vittima.