STORIE DALLA QUARANTENA. Raccontateci idee, iniziative, progetti per trascorrere il tempo a casa. Le vostre esperienze sul nostro giornale

[email protected]

CASERTA (Maria Concetta Varletta) – Restiamo a casa: è l’invito accorato che ci giunge da ogni parte, accolto dalla grande maggioranza delle persone (c’è ancora qualcuno duro a comprenderlo, ma ci stiamo lavorando).

Anche la redazione di Casertace ha temporaneamente chiuso i battenti della sua sede fisica. Ogni collaboratore, dall’inizio di questa settimana, è al lavoro da casa propria. La tecnologia, per fortuna, ci supporta e noi abbiamo preferito non spostarci dai rispettivi comuni di residenza.

proprio dalle nostre case che assistiamo, in questi giorni, al fiorire delle più disparate idee e iniziative votate a far sì che tutti possano affrontare questa quarantena nel modo più sereno e fruttuoso, per quel che è possibile.

Innanzitutto, grazie agli operatori della sanità, instancabilmente impegnati da settimane per far fronte all’emergenza, e a tutti i lavoratori che ancora si recano nei posti di lavoro per rendere il proprio servizio alla comunità.

Sappiamo che molte famiglie si sono ritrovate divise da un giorno all’altro, costrette alla distanza per la salvaguardia della salute; amici abituati a vedersi tutti i giorni, a condividere la quotidianità dandola per scontata in ogni sua veste, oggi sono forzatamente lontani.

Ma questa quarantena si sta configurando anche come lo spaventoso dramma degli esercenti di quelle attività che non sono considerate di prima necessità.

Imprenditori che, in molti casi, nonostante le tangibili difficoltà, si sono ingegnati per rimanere a disposizione dei loro clienti.

Palestre e centri estetici, per citare qualche esempio, non saranno luoghi che offrono servizi di prima necessità (o meglio…dipende dai punti di vista!), ma tanti si stanno ingegnando per essere vicino alle persone, nonostante tutto.

Frivolezze? Sì, ma che tingono di quella agognata – mai quanto in questo momento storico – normalità le nostre giornate.

Dunque, questo è l’invito: raccontateci la vostra storia, condividete un’idea, una ricetta per passare il tempo spignattando ai fornelli. Teniamoci compagnia l’un l’altro.

QUESTO SPAZIO É VOSTRO. Scriveteci a: [email protected]