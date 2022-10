Strade scolastiche più sicure: genitori, insegnanti e alunni in mobilitazione

L’associazione Lavori in Corso Sant’Arpino ha dato avvio ad una lodevole iniziativa volta a salvaguardare i piccoli alunni, che ogni mattina si recano a scuola percorrendo strade poco scure

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) Si è conclusa da poco la manifestazione pacifica di alunni, genitori e insegnanti per chiedere strade più sicure in prossimità delle scuole. L’associazione Lavori in Corso Sant’Arpino ha dato avvio ad una lodevole iniziativa volta a salvaguardare i piccoli alunni, che ogni mattina si recano a scuola percorrendo strade poco scure. “Tutti in strada fuori scuola! Sì è conclusa da poco la mobilitazione dei ragazzi dell’I.C. Rocco Cav. Cinquegrana di Sant’Arpino, che assieme ai genitori, i docenti e i volontari hanno manifestato per chiedere strade scolastiche più sicure! Camminare a piedi, o in bicicletta, per raggiungere la scuola, farlo in sicurezza da soli, evitare il traffico e lo #smog delle auto è rivoluzionario ed è quello che sognano i nostri ragazzi. Con gli strumenti giusti e l’entusiasmo ci auguriamo di poter estendere a breve l’iniziativa anche negli altri plessi dell’istituto.Grazie ai vigili urbani, all’amministrazione comunale, il comitato Atella in Bici ed il Movimento Ambientalista “Terra Mia” per aver dimostrato ancora una volta di essere al fianco dei nostri ragazzi!”