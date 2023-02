Stroncato da un malore, muore 59enne maresciallo dell’Aeronautica

E’ accaduto oggi pomeriggio: l’uomo si è sentito male nella sua abitazione. I familiari hanno immediatamente allertato l’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

MACERATA CAMPANIA Deceduto in casa, probabilmente per un arresto cardiaco, Angelo Del Giudice, 59enne ex maresciallo dell’Aeronautica militare. E’ accaduto oggi pomeriggio nella frazione Caturano di Macerata Campania, in via Salerno, 38. I familiari, accortisi del malore, hanno subito chiamato un’ambulanza ma, purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Lascia la moglie Margherita e i due figli. Sotto choc l’intera comunità che conosceva e stimaga Angelo.