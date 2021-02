Studente positivo al COVID, la dirigente: “evitiamo allarmismi”

GRICIGNANO DI AVERSA – Studente della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale Filippo Santagata di Gricignano di Aversa positivo al Covid. La dirigente, Loredana Russo, ha già disposto la sanificazione della classe e dell’area circostante. Dato che lo studente già da qualche giorno non aveva contatti con i compagni di classe l’Asl ha specificato che nessun alunno o insegnante dovrà sottoporsi alla quarantena motivo per cui le lezioni non subiranno sospensioni. La dirigente in un messaggio agli studenti e ai genitori ha chiesto di “non provocare allarmismi, abbiamo già fatto tutto il necessario per arginare il pericolo di ulteriori contagi.”