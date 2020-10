Studente positivo, scuole chiuse fino a giovedì. La decisione del sindaco

FALCIANO DEL MASSICO – Il sindaco Erasmo Fava ha chiuso per 3 giorni tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della positività di uno studente.

“Mi è stato appena comunicato dal Dirigente Scolastico la positività al COVID-19 di un alunno frequentante la scuola secondaria, sita in via Ponticelli. In via precauzionale, ho emesso Ordinanza sindacale di chiusura di tutti i plessi scolastici per i giorni 12-13-14 Ottobre 2020 per consentire interventi di sanificazione straordinaria. Nel contempo con l’Asl abbiamo attivato tutte le procedure previste per la quarantena ed il controllo dei soggetti che hanno avuto contatti diretti con l’alunno contagiato. Come sempre vi invito a mantenere la calma e a seguire le procedure previste. Rispettiamo le norme, utilizziamo la mascherina ed evitiamo assembramenti. Confido nella collaborazione dei cittadini, solo insieme, come per i mesi scorsi, riusciremo a difenderci da questo maledetto nemico invisibile”.