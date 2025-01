Studentessa 23enne perseguitata e costretta a lasciare l’università, stalker a processo

Continue vessazioni e umiliazioni hanno portato la donna a denunciare il suo ex

BELLONA – Si è celebrata, questa mattina, dinanzi al gup dott.ssa Alessia Stadio, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’udienza preliminare a carico di un 29enne di Vitulazio finito a processo, con rito abbreviato, per stalking nei confronti della ex compagna, una studentessa universitaria 23enne di Bellona, assistita dall’avvocato Filippo Barberi Spirito. Numerose le condotte subite dalla giovane perseguitata dall’ex tanto da essere costretta a lasciare l’università e a ritirarsi alle 23:00 di sera. L’ultimo episodio, lo scorso ottobre, il 29enne si è presentato presso il luogo di lavoro della ex compagna, a Pignataro Maggiore, e, alla presenza del datore di lavoro, degli altri dipendenti e di alcuni clienti, l’ha aggredita verbalmente, ingiuriandola e minacciandola di morte, fino a farla svenire. A quel punto la donna lo ha denunciato e fatto arrestare. Si torna in aula ad aprile per la discussione delle parti.