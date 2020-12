Supermercato chiuso, il Tar sospende l’ordinanza del Comune

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il Comune di San Cipriano d’Aversa ha disposto la chiusura del supermercato ‘Etè’ di Corso Umberto I ma il proprietario dell’immobile ha presentato ricorso al Tar e ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti. E’ questa la decisione del giudice della sezione terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Anna Pappalardo, che ha firmato il decreto che autorizza il supermercato a continuare la propria attività di vendita. Il ricorso è stato presentato dalla società Amakashir, contro il provvedimento di ordinanza del Comune “per illecito amministrativo” comunicato l’11 dicembre scorso che prevedeva “la chiusura immediata dell’esercizio commerciale condotto nella forma di Media Struttura di Vendita sito al Corso Umberto I n. 283”.

Secondo il giudice si doveva sospendere il provvedimento perché “la contestata mancanza di autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale involge aspetti relativi all’accertamento della superficie di vendita che richiedono un opportuno approfondimento nella sede collegiale. Il mero differimento della determinazione impugnata non comporta un significativo pregiudizio all’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione, tenuto conto delle ragioni poste a base del provvedimento di chiusura, che non coinvolgono aspetti di sicurezza o igiene delle strutture in cui è svolta l’attività”.