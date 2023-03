Supermercato svaligiato in piena notte, ladri in fuga con soldi e merce

Secondo indiscrezioni i banditi sono giunti sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Indagano i carabinieri.

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi depredano di notte un supermercato. L’altra notte la banda di ladri specializzata ha fatto tappa in via Elena a Macerata Campania, dove, dopo aver forzato l’ingresso, si sono introdotti nel supermercato per portare via soldi e oggetti. Secondo indiscrezioni i banditi sono giunti sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata e hanno trafugato il registratore di cassa, merce e cibo per poi darsi alla fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno visionando le immagini di sorveglianza esterne ed interne.