Sussidi negati a migrante. Giudice condanna il comune di CASTEL VOLTURNO

CASTEL VOLTURNO – Dopo aver partorito tre gemelli e avendo un regolare contratto di lavoro con permesso di soggiorno, una donna nigeriana ha chiesto al Comune di Castel Volturno l’assegno di maternita’ e quello per nuclei familiari con almeno tre figli, ma se l’e’ visti negare in quanto, a dire dell’Ente, non si era avvalsa per la pratica degli enti convenzionati, e non era in possesso “del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo”. Si e’ cosi’ rivolta al giudice del lavoro che le ha dato ragione, accertando la condotta “discriminatoria” del Comune ai sensi delle norme comunitarie; l’ente locale e’ stato cosi’ condannato insieme all’Inps, ente che avrebbe dovuto erogare i fondi.