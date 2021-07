ORTA DI ATELLA – Ladri in azione ad Orta di Atella. L’ultimo episodio si è verificato l’altra sera in una villetta sita lungo la Provinciale tra Frattaminore e la zona San Donato. Rubati oggetti preziosi e capi di abbigliamento. I banditi sono poi fuggiti in direzione Asse Mediano. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine.