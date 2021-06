FRIGNANO – Ladri in azione a Frignano nella orologeria Tonziello. I banditi hanno rubato orologi e gioielli. La porta d’ingresso dell’attività è stata distrutta dai malviventi che hanno messo tutto a soqquadro nel tentativo portar via quanti più oggetti di valore possibile. Sono poi fuggiti in direzione Asse mediano.