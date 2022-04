Svaligiato un interno condominio. Ladri scatenati a Pasquetta

CAPODRISE – Ladri scatenati a Pasquetta. Un intero condominio a Capodrise è stato svaligiato. I banditi hanno approfittato della giornata dedicata alla gita fuori porta, per agire indisturbati ed introdursi nelle abitazioni verso le 13. E’ successo in via Leopardi, traversa di via Santa Croce. 4 i nuclei abitativi del posto, un appartamento è ancora disabitato, mentre gli altri tre sono stati depredati e lasciati a soqquadro. I banditi sono entrati da una scala prelevata da un’abitazione vicina. Al rientro i proprietari hanno trovato i cani terrorizzati, una birra consumata e prelevata dal frigo.