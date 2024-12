Sventato il colpo nel palazzo della famiglia della compianta magistrata Antonella Cantiello

Un uomo camminava lungo un muro di confine ma è stato avvistato e…

PORTICO DI CASERTA – Polizia di Stato nel palazzo di via Roma a Portico dove ha abitato la compianta magistrata della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Antonella Cantello, ora in parte utilizzato da uno studio notarile. Un uomo è stato avvistato l’altro ieri sera, venerdì 27 dicembre, mentre camminava sul muro di confine con il palazzo che si trova alla sinistra, di quello della famiglia Cantielli. Chiaro l’intento di perlustrare il sito per realizzare uno dei tanti colpi che, purtroppo, orde di criminali portano a termine in ogni luogo della provincia di Caserta. Stavolta, fortunatamente, l’allarme lanciato da qualche cittadino e il pronto intervento della polizia ha sventato il colpo.